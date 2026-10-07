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07.10.2026 06:31:28
Hawkeye Gold Diamond legte Quartalsergebnis vor
Hawkeye Gold Diamond hat am 05.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Hawkeye Gold Diamond ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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