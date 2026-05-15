Hawkeye Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hawkeye Systems ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hawkeye Systems die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Hawkeye Systems hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at