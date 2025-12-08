Hawkeye Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hawkeye Systems ließ sich am 05.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hawkeye Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Hawkeye Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at