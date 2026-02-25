Hawkeye Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hawkeye Systems hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at