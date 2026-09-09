Hawkins Aktie
WKN: 923728 / ISIN: US4202611095
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09.09.2026 18:45:01
Hawkins CFO Purchases 1,290 Shares Worth $153,510
Jeffrey P. Oldenkamp, Executive VP and CFO of Hawkins (NASDAQ:HWKN), purchased 1,290 shares of common stock on Aug. 27, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($119); post-transaction value based on Aug. 27, 2026, market close ($117.67).
Hawkins is a specialty chemicals manufacturer with a market capitalization of $2.5 billion and TTM revenue of $1.1 billion, demonstrating scale and profitability with TTM net income of $80.6 million. The company's diversified portfolio across Industrial, Water Treatment, and Health and Nutrition segments provides exposure to resilient end markets with recurring demand characteristics. As a formulator and distributor of mission-critical chemical inputs, Hawkins maintains competitive advantages through technical expertise, customer relationships, and integrated production capabilities that support customer-specific applications and supply chain reliability.
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