Hawkins Cookers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hawkins Cookers hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 57,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,05 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hawkins Cookers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,18 Milliarden INR im Vergleich zu 2,39 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at