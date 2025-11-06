Hawkins Cookers legte Quartalsergebnis vor

Hawkins Cookers gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 60,43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,46 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,96 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,16 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at