Hawkins Cookers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hawkins Cookers hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 75,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hawkins Cookers 64,97 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Hawkins Cookers im vergangenen Quartal 3,65 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hawkins Cookers 3,07 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 248,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 216,90 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,53 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at