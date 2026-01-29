|
29.01.2026 06:31:29
Hawkins Cookers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hawkins Cookers hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 63,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Hawkins Cookers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!