Hawkins Cookers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hawkins Cookers hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 63,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hawkins Cookers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at