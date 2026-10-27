Hawkins Aktie
WKN: 923728 / ISIN: US4202611095
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27.10.2026 08:08:51
Hawkins (HWKN) Shares Rise 12% After-Hours: Here's Why
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