Hawkins informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hawkins hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 315,7 Millionen USD gegenüber 293,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at