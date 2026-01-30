Hawkins: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hawkins veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 244,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hawkins einen Umsatz von 226,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at