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15.05.2026 06:31:29
Hawkins: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hawkins äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.
Hawkins hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 245,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hawkins hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,03 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,21 Prozent auf 1,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 974,43 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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