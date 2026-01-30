|
Hawthorn Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hawthorn Bancshares gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 28,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hawthorn Bancshares 27,5 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,43 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 112,08 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 109,67 Millionen USD in den Büchern standen.
