Hawthorn Bancshares Inc. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Hawthorn bancshares inc. (HWBK) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $6.19 million, or $0.90 per share. This compares with $4.60 million, or $0.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $21.17 million from $18.87 million last year.
Hawthorn bancshares inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.19 Mln. vs. $4.60 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.66 last year. -Revenue: $21.17 Mln vs. $18.87 Mln last year.
