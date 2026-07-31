Hawthorn Bancshares legte Quartalsergebnis vor

Hawthorn Bancshares stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,0 Millionen USD – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hawthorn Bancshares 27,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at