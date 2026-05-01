Hawthorn Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hawthorn Bancshares lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 28,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at