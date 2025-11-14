HAYAH Insurance Company PJSC Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HAYAH Insurance Company PJSC Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat HAYAH Insurance Company PJSC Registered im vergangenen Quartal 32,9 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HAYAH Insurance Company PJSC Registered 28,5 Millionen AED umsetzen können.

Redaktion finanzen.at