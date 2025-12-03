Hayasa Metals legte Quartalsergebnis vor

Hayasa Metals hat am 01.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

