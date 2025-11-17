Hayashikane Sangyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hayashikane Sangyo hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hayashikane Sangyo ein EPS von 30,12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,41 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at