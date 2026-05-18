Hayashikane Sangyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hayashikane Sangyo hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,97 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hayashikane Sangyo ein EPS von 9,38 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,62 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 153,70 JPY gegenüber 123,42 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hayashikane Sangyo im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 49,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at