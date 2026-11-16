Hayashikane Sangyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hayashikane Sangyo hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hayashikane Sangyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at