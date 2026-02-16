Hayashikane Sangyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hayashikane Sangyo hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 74,18 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 86,02 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Hayashikane Sangyo im vergangenen Quartal 13,25 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hayashikane Sangyo 14,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at