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10.08.2026 06:31:29
Hayashikane Sangyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hayashikane Sangyo ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hayashikane Sangyo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 43,09 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,79 Prozent auf 10,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,96 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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