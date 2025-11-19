Hayat Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hayat Communications hat am 16.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 7,6 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,3 Millionen KWD umgesetzt.

