Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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12.05.2026 16:18:50
Hayek family defeats activist investor’s latest push to join Swatch board
Watchmaker’s controlling shareholders use dominant voting stake to block Steven Wood’s fresh bid to win seatWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Swatch (I)
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12.05.26
|Hayek family defeats activist investor’s latest push to join Swatch board (Financial Times)
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11.05.26
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11.05.26
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08.05.26
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08.05.26
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08.05.26
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07.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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