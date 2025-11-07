Haymaker Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Haymaker Acquisition A hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,66 Prozent zurück. Hier wurden 48,0 Millionen USD gegenüber 51,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at