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06.11.2026 06:31:28
Haymaker Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Haymaker Acquisition A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Haymaker Acquisition A 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,53 Prozent auf 1,89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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