|
13.03.2026 06:31:28
Haymaker Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Haymaker Acquisition A äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Haymaker Acquisition A 0,100 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,4 Millionen USD – eine Minderung von 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49,8 Millionen USD eingefahren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,740 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 192,22 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 197,19 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.