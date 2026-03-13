Haymaker Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Haymaker Acquisition A äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Haymaker Acquisition A 0,100 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,4 Millionen USD – eine Minderung von 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49,8 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,740 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 192,22 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 197,19 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at