Haymaker Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Haymaker Acquisition A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 48,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at