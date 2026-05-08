Haymaker Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Haymaker Acquisition A veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Haymaker Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at