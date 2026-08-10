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10.08.2026 06:31:29
Haymaker Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Haymaker Acquisition A präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Haymaker Acquisition A 0,160 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Haymaker Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,36 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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