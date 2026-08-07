Haymaker Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Haymaker Acquisition A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Haymaker Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at