Haymaker Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Haymaker Acquisition A ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haymaker Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Haymaker Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,34 Prozent auf 2,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,28 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at