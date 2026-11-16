Haymaker Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Haymaker Acquisition hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at