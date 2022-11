Haynes International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Haynes International hat am 18.11.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2022 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Haynes International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,57 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 45,25 Prozent auf 490,46 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 337,66 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD und einem Umsatz von 486,58 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at