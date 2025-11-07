Haypp Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Haypp Group Registered lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 SEK je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 952,1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Haypp Group Registered einen Umsatz von 944,2 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at