Haypp Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Haypp Group Registered ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haypp Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,39 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Haypp Group Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,150 SEK vermeldet.

Haypp Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 952,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at