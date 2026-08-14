Haypp Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Haypp Group Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 1,18 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 921,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at