Hayward Holdings Aktie
WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009
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12.11.2026 22:45:02
Hayward: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Hayward (NYSE:HAYW) announced raised full-year guidance as net sales grew 6% year over year. An expanding installed pool base powers steady equipment replacement even during severe real estate contractions.
Three things management said stand out.
The aftermarket, which includes replacement parts and maintenance equipment for existing pools, generates more than 85% of net sales. Essential maintenance protects home values and keeps water safe, shielding revenue when homebuilders construct fewer pools.
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