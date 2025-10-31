Hayward gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hayward hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 244,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

