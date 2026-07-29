Hayward Holdings, Inc. Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Hayward Holdings, Inc. (HAYW) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $45.62 million, or $0.21 per share. This compares with $44.79 million, or $0.20 per share, last year.

Excluding items, Hayward Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $57.76 million or $0.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $318.37 million from $299.60 million last year.

Hayward Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $45.62 Mln. vs. $44.79 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.20 last year. -Revenue: $318.37 Mln vs. $299.60 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.84 To $ 0.87 Full year revenue guidance: 5 %