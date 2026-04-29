Hayward Holdings Aktie
WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009
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29.04.2026 13:10:36
Hayward Holdings, Inc. Reveals Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Hayward Holdings, Inc. (HAYW) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $23.36 million, or $0.11 per share. This compares with $14.33 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, Hayward Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $29.84 million or $0.13 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.5% to $255.22 million from $228.84 million last year.
Hayward Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.36 Mln. vs. $14.33 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.06 last year. -Revenue: $255.22 Mln vs. $228.84 Mln last year.
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