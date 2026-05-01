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01.05.2026 06:31:29
Hayward präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hayward veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 255,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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