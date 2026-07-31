Hayward: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hayward hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hayward im vergangenen Quartal 318,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hayward 299,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at