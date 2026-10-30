Hayward: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hayward präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Hayward hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at