Hayward vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hayward hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 327,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 349,4 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Hayward 0,540 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Hayward im vergangenen Geschäftsjahr 1,12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hayward 1,05 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,758 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,10 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at