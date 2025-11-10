HAZAMA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HAZAMA hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,45 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,24 Prozent auf 107,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

