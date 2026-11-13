HAZAMA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HAZAMA hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 64,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HAZAMA noch ein Gewinn pro Aktie von 29,42 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,53 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at