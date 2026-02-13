HAZAMA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HAZAMA hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 42,54 JPY gegenüber 54,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat HAZAMA 110,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at